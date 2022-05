Giunta Regionale, i principali provvedimenti

La Giunta Regionale ha emesso i principali provvedimenti che andiamo ad analizzare.

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Disposta la classificazione del Centro sportivo equestre nel Comune di Torgnon quale infrastruttura ricreativo-sportiva di interesse regionale. Il riconoscimento è stato richiesto dal comune di Torgnon ai sensi della legge regionale n. 16 del 2007.

BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Approvata la concessione di contributi per l’organizzazione di manifestazioni a carattere culturale e scientifico nel bimestre luglio/agosto 2022. Concessi una serie di contributi ad Associazioni sportive a sostegno dell’organizzazione di manifestazioni sportive nel periodo maggio-agosto 2022.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Determinato il fabbisogno formativo dei medici specialisti del Servizio sanitario regionale e approvato il finanziamento di otto contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali relativi alle scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli studi di Torino per l’anno accademico 2021/2022. Allo scopo sono stati prenotati: 200 mila euro per il 2022, 200 mila euro per il 2023, 208 mila euro per il 2024, 208 mila euro per il 2025 e 78 mila euro per il 2026.

Approvato lo schema di contratto di servizio tra la Regione e la società di servizi Valle d’Aosta S.p.a. per la fornitura, dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2025, di attività di servizio sociale professionale e attività connesse all’applicazione della l. r. 11/1999.