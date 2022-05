Castello di Aymavilles, da sabato 14 maggio apertura definitiva al pubblico

Aprirà definitivamente al pubblico il Castello di Aymavilles da sabato 14 maggio, arricchendo l'offerta culturale regionale costituita da 8 castelli e 6 siti archeologici.

Per l'occasione, nel fine settimana del 14-15 maggio, l'entrata al pubblico nel Castello di Aymavilles e nel parco sarà gratuita.

Un’occasione speciale per visitare questa magnifica residenza medievale e barocca in una fiorita veste primaverile che valorizza ancor di più la scenografia del parco e l’eleganza delle facciate. L’atmosfera sarà resa ancora più magica dalla presenza di personaggi abbigliati alla moda della prima metà dell’Ottocento che faranno compiere ai visitatori un salto indietro di due secoli.

"Esprimo una grande soddisfazione nell’annunciare l’apertura definitiva del castello di Aymavilles che rappresenta un importante ampliamento dell’offerta turistico-culturale valdostana grazie ad un castello-museo diverso dagli altri, iconico e riconoscibile", ha dichiarato in una nota Assessore regionale ai Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio Jean-Pierre Guichardaz.

Le giornate saranno allietate da momenti di intrattenimento e da attività gratuite dedicate in particolare alle famiglie:

Sabato mattina, alle ore 10, 11 e 12

Il Teatrino Kamishibai, per i bambini fino a 10 anni, è una forma di spettacolo giapponese in cui le illustrazioni sono accompagnate da racconti ed effetti sonori, in riferimento alle graziose e raffinate scenette di ambientazione orientale raffigurate all’interno del castello.

Sabato pomeriggio, alle ore 15, 16 e 17

Le Fiabe del Castello sono ugualmente dedicate a bambini fino a10 anni che, all’ombra degli abeti, parteciperanno alla narrazione del racconto Il magico castello di sabbia, appositamente ideato e teatralizzato per il castello di Aymavilles.

Domenica mattina, alle ore 10, 11 e 12

I Musicattoli è un divertente laboratorio dedicato a due fasce di età (3-5 e 6 -10 anni), in cui i bambini potranno costruire da soli il proprio giocattolo sonoro.

Il Castello Indovinello , per bambini dai 3 anni in su, è uno spettacolo di burattini il cui protagonista attraversa boschi e castelli alla ricerca di un premio speciale.

Domenica pomeriggio, alle ore 15, 16 e 17

Fiabe del Castello (fino a 10 anni)

Il Castello Indovinello (bambini dai 3 anni in su)

La prenotazione delle attività per bambini è obbligatoria chiamando il numero 0165-524929 dal lunedì al venerdì (ore 10-15.30), a partire dal 2 maggio.

Le visite al castello saranno libere, ma si consiglia comunque la prenotazione dal 2 maggio al link di Midaticket: https://www.midaticket.it/<wbr></wbr>eventi/chateau-daymavilles