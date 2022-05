Courmayeur: La Giunta Rota diminuisce la Tari alle famiglie

Il Consiglio comunale di Courmayeur ha approvato il piano economico finanziario (pef) pluriennale 2022-2025 e le tariffe della tassa sui rifiuti (tari) da applicare per l'anno 2022.

Filosofia e obiettivi del quadro normativo di evoluzione della Tari è stato il vice Sindaco, con delega al bilancio, Federico Perrin, che ha anche ricordato le misure adottate in materia nel 2021.

Il piano economico finanziario (PEF) relativo all’anno 2022 per l’elaborazione delle tariffe ammonta a oltre 1,7 milioni di euro leggermente inferiore al pef del 2021 di circa 60mila euro Le tariffe Tari 2022, nel complesso non subiscono grandi variazioni: per le utenze domestiche è prevista una leggera diminuzione, mentre per le utenze non domestiche si registra un leggero incremento.

“Nel 2021 le stesse tariffe, per la parte variabile – ricorda Federico Perrin - avevano goduto dell’intervento comunale per calmierare le ripercussioni dovute all’incidenza del Covid19, intervento di circa 700 mila euro, che aveva visto la riduzione del 100% della parte variabile per le utenze non domestiche, e del 50% per le utenze domestiche”.

Inoltre, a seguito della mancata approvazione nel 2019 delle tariffe entro i tempi stabiliti per legge, nel 2021 il PEF teneva conto di 130 mila euro. L’approvazione delle misure adottate dall’Amministrazione comunale nel 2021 quindi non aveva fatto pesare il conguaglio in sui contribuenti.

La riscossione della Tari 2022 potrà essere effettuata in due rate, prima rata entro il 31/12/2022 e seconda rata entro il 28/02/2023. Per il pagamento della rata unica invece la scadenza è il 31/12/2022. La delibera è stata approvata con 9 voti favorevoli (SìAmo Courmayeur) e 3 astenuti (Esprit Courmayeur).