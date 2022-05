La Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell’Olio torna in presenza a La Grange del Castello di Aymavilles L’AIS Valle d’Aosta comunica che, in occasione della “Giornata Nazionale della Cultura del Vino e dell’Olio”, prevista per sabato 7 maggio 2022 e voluta dall’Associazione Italiana Sommelier, ha deciso di unire la tradizione vitivinicola regionale, ad una delle aree culturali di recente restauro come il Castello di Aymavilles, in collaborazione con l’Assessorato Beni Culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione autonoma Valle d’Aosta. In particolare l’evento avrà luogo a La Grange del Castello e i partecipanti avranno la possibilità di effettuare una visita guidata.

“Quest’anno il tema della Giornata riguarda ‘La formazione’. In tutte le regioni italiane è stato scelto un sito culturale per parlare e riflettere sul tema scelto.

"Un evento annuale che quest’anno - commenta il Presidente dell'Ais VdA Moreno Rossin - torna finalmente in presenza e di cui è stato da poco rinnovato il protocollo d’intesa tra l’AIS il MIPAAF, il MIBACT e il MIUR e di cui la Rai è Media partner”

Il programma per la mattinata di sabato 7 maggio 2022 prevede una tavola rotonda a La Grange del Castello di Aymavilles per presentare l’accordo tra l’AIS e il Ministero dell’Istruzione, e non solo, che ha lo scopo di illustrare come il mondo della viticoltura e dell’enologia possano diventare un modo per far conoscere il territorio a studenti e studentesse delle scuole del primo e del secondo ciclo.

Successivamente i partecipanti si trasferiranno in un’altra sala per degustare i 5 vini che hanno ottenuto l’eccellenza sulla Guida Vitae nel 2022, una degustazione guidata a cura dei sommelier AIS, con i formaggi forniti dall’Institut Agricole Régional. I partecipanti verranno suddivisi a gruppi per consentire le visite guidate a cura della Soprintendenza e le degustazioni senza assembramenti.

PROGRAMMA 7 MAGGIO 2022

- h.09.45 Arrivo e accoglienza dei partecipanti a La Grange del Castello di Aymavilles

- h.10.15 Tavola rotonda dal tema “Rinnovare il valore della formazione per comunicare il valore del territorio”.

- h.11.15 Inizio Degustazioni e visite guidate a gruppi alternati Per info e prenotazioni: info@aisvalledaosta.it