Risparmiare in bolletta: 3 accessori economici che lo permettono

L’efficienza degli infissi è fondamentale per risparmiare sul riscaldamento: porte e finestre vecchie o malfunzionanti possono rendere la casa molto fredda e la presenza di spifferi causa la dispersione di calore. L’indicazione generale, in questo caso, sarebbe di cambiare gli infissi per isolare meglio l’abitazione ma, una soluzione più istantanea, è quella di ricorrere ai paraspifferi. La loro funzione principale è quella di isolare l’ambiente da fastidiose infiltrazioni di aria fredda, ma anche quella di proteggere l’interno dell’abitazione da rumori esterni. I modelli più funzionali sono quelli dotati di asticelle adesive in silicone o gomma: vanno sistemati sotto porte e finestre e hanno un alto potere isolante. In genere le migliori guarnizioni per porte sono in PVC, ma sono molto diffusi anche i paraspifferi in cotone: solitamente hanno la forma allungata che va a coprire la lunghezza della porta. Sono meno isolanti rispetto ai primi, ma sono lavabili e molto morbidi: il loro costo è di circa 10 euro e sono capaci di isolare l’abitazione e mantenere caldi gli ambienti.