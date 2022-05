Primo Maggio, i sindacati valdostani uniti a Verrès per la pace e il lavoro

Si è svolta a Verrès la manifestazione regionale per il Primo maggio di Cgil, Cisl, Uil e Savt che quest'anno Ad accompagnare la giornata è lo slogan «Al lavoro per la pace». In piazza i quattro segretari generali, Vilma Gaillard, Jean Dondeynaz, Ramira Bizzotto e Claudio Albertinelli.

Al centro della manifestazione, come è emerso con forza dall'intervento di Jean Dondeynaz, segretaraio generale Cisl VdA i temi della pace, del lavoro e della crescita del Paese, dei salari e delle pensioni, della lotta alla precarietà e della sicurezza.

La Festa dei lavoratori quest'anno è stata per i sindacati anche l'occasione per chiedere di fermare la guerra, con un appello alla comunità internazionale e all'Onu per favorire il negoziato tra la Russia e l'Ucraina e per il cessate il fuoco.

“Oggi in Ucraina si conta il 67° giorno di conflitto” ha esordito Dondeynaz che ha proseguito: “Una guerra che colpisce al cuore tanti di noi che sono nati e cresciuti nella pace, almeno lontano dalle armi. La Russia, con l’invasione dello scorso 24 febbraio ha attaccato l’Ucraina, ma questa assurda aggressione vuole anche attaccare e mettere in discussione l’Europa, il suo modello liberale, le sue democrazie, assestando un colpo globale alla democrazia che da oltre 75 anni, con la fine della Seconda guerra mondiale, è fondata sulla pace. Una guerra che pone in fibrillazione le economie, lo stato sociale ma, mai lo dobbiamo dimenticare, miete migliaia e migliaia di vittime, civili inermi, giovani, donne, anziani. Noi siamo per la pace, per sollecitare con forza e determinazione la fine di questo conflitto”.

Infatti, da quando è iniziato questo folle assedio, sono oltre due milioni le persone costrette a lasciare l’Ucraina per sfuggire alla guerra; queste le cifre ufficiali fornite dall’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, che fotografa drammaticamente le conseguenze di questa invasione. Tra di essi centinaia di migliaia di bambini, molti dei quali separati dai genitori. Giustamente Dondeynaz ha sottolineato: “In questo 1° Maggio, ci troviamo quindi a gestire l'emergenza rifugiati, per rispondere all'appello già partito dalle capitali orientali dell’Unione europea che presto potrebbero non essere più in grado di sostenere i tanti profughi in arrivo”.

E subito dopo il pensiero all’Ucraina e agli ucraini, Dondeynaz ha ricordato: “Stiamo vivendo l’ennesimo grande cambiamento del mondo del lavoro, e ciò ci preoccupa perché NE intravediamo ricadute dirette sulle persone più fragili. Le grandi diseguaglianze oggi percepite e reali POSSONO E DEVONO essere trasformate in ricchezza. Le istituzioni politiche, le parti sociali, devono, in un perimetro di corresponsabilità, trovarsi sulla centralità della persona, sulla partecipazione diffusa.. Insieme dobbiamo metterci al lavoro e, da oggi, anche per la pace”.

Valutando la situazione attuale Jean Dodeynaz in rapposto al recente passato segnato dalla pandemia ha esortato “a non fare l’errore di considerare rimpiangendo, quello che era e quello che avevamo, questo perché il nostro operare deve guardare al futuro e alla nostra capacità di trasformare uno sconvolgimento in un’occasione di rinascita e di riscatto. All’interno di una situazione drammatica e problematica, si presenta l’opportunità di poter voltare pagina con le sostanziose e risorse che giungeranno dall’Unione europea”. Dunque i sindacati pare siano ripartiti da Verres, dalla Pace, dal Lavoro, con il tradizionale corteo con e tante preoccupazioni per un futuro ancora troppo incerto con la volontà di rimettere il Lavoro al centro in tutta la sua dimensione e dovrà diventare motore di pace e solidarietà.

Per Dondeynaz, però, è necessaria “una solida politica industriale, innovativa, capace di cogliere segnali e di rielaborarli per creare occupazione e benessere. Dal punto di vista economico, gli indicatori forniscono segnali importanti: il Pil cresce ma ancora una volta un fattore estraneo complica il percorso avviato”. Le quattro sigle valdostane sono convinte che “il sindacato abbia oggi l’opportunità e il dovere di contribuire a definire un ‘Progetto Paese’, un Progetto Regione. Giungere ad una intesa che abbia come orizzonte i sei anni di attuazione del Piani di ripersa, con al centro il coinvolgimento dei lavoratori, il riscatto dell’occupazione specialmente giovanile e femminile, le pari opportunità dentro e fuori i luoghi di lavoro, la riforma della Pubblica Amministrazione, lo sblocco delle infrastrutture, la transizione ecologia, digitale ed energetica, le politiche sociali, fiscali e pensionistiche”.

Il precariato, i giovani, ma anche chi perde lavoro se non inserito correttamente in un ciclo produttivo diventano immediatamente fragili è all’attenzione dei sindacati. “Questi ultimi anni così sofferti – ha detto Dondeynaz - hanno ancora una volta evidenziato come le difficoltà che ne sono derivate abbiano avuto un maggior impatto sui lavoratori più deboli e meno tutelati, il Covid ha infatti esacerbato una situazione di disuguaglianza di genere già preesistente ed allarmante”.

Avviandosi alla conclusione Jean Dondeynaz ha ribatito: “La ricorrenza di oggi ci induce a riflettere sul valore etico del lavoro, di come debba per la persona essere di riferimento non solo professionale ma anche strumento di coesione sociale. Dobbiamo investire maggiori energie per recuperare il senso del lavoro, come luogo ideale e momento fondamentale della costruzione della propria vita”.