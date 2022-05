In formazione chimici, biologi e tecnici di laboratorio dell’Agenzia delle Dogane

Si svolgerà presso i laboratori chimici della Direzione Interregionale Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta l’attività di formazione per 27 nuovi assunti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

I partecipanti, entrati in servizio il 19 aprile scorso, effettueranno due mesi di training on the job.

I 27 tra chimici, biologi e tecnici di laboratorio, sono affiancati e seguiti direttamente dal personale del laboratorio chimico di Genova, anche con corsi ed altre attività propedeutiche al loro definitivo inserimento lavorativo.

La formazione, della durata totale di 4 mesi, prevede una rotazione bimestrale presso altri laboratori dell’Agenzia così da permettere ai nuovi colleghi di acquisire una panoramica complessiva delle numerose attività svolte presso di essi ed essere operativi nel più breve tempo possibile, così come richiesto dal Direttore Generale Marcello Minenna.