Proposte per emancipare l’Europa dalla dipendenza del gas russo

Altrettanto d’impatto le misure in ambito di fonti rinnovabili: l’accento viene posto soprattutto su una rapida implementazione di nuovi progetti eolici e solari che potrebbero portare a un importante risultato, come una riduzione del gas di 6 miliardi di metri cubi nel 2022.

L’IEA chiede anche di massimizzare la produzione di energia da bioenergia e nucleare.

Perché? In questo modo si potrebbe ridurre il consumo di gas di 13 miliardi di metri cubi in un anno. Importante, adottare velocemente delle misure fiscali che tutelino i consumatori contro il caro-energia anche in caso di persistenza dell’elevato costo del gas. Meglio procedere in tempi stretti alla sostituzione delle caldaie a gas con le pompe di calore per diminuire il consumo di gas di ulteriori 2 miliardi di metri cubi entro un anno.

Altro aspetto su cui puntare è l’efficienza energetica di edifici e industria perché si potrebbe ottenere un taglio del consumo di gas di quasi 2 miliardi di metri cubi in un anno. E se i consumatori riducessero il termostato di 1 °C, l’impatto su consumo di gas ammonterebbe a 10 miliardi di metri cubi in un anno. Ultimo consiglio che non può rimanere inascoltato: i Paesi dovrebbero impegnarsi maggiormente nel diversificare e decarbonizzare le fonti del sistema elettrico per emanciparsi dalla dipendenza che lega l’approvvigionamento di gas e la sicurezza dell’elettricità in Europa. (fonte NLCVA)