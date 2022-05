Demain dimanche 1 mai saint Joseph Travailleur

Quando si passa dinanzi a un'immagine della Madonna bisogna dire:

«Ti saluto, o Maria.

Saluta Gesù

da parte mia».

L'Ave Maria

mi ha accompagnato

tutta la vita. (San Padre Pio da Pietrelcina)

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 1 maggio

Chiesa parrocchiale di Doues - ore 10.30

S. Cresime per le Parrocchie di Allein e di Doues

Chiesa parrocchiale di Aymavilles - ore 15.00

S. Cresime

Lunedì 2 maggio

Saint-Oyen - Monastero e Château-Verdun - mattino

Partecipazione al Ritiro pasquale del Clero

Martedì 3 maggio

Curia vescovile - mattino

Riunione del Collegio dei Consultori

Seminario Maggiore - ore 17.00

Riunione della Consulta delle Aggregazioni laicali

Mercoledì 4 maggio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Giovedì 5 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 6 maggio

Curia vescovile - ore 15.00

Riunione del Consiglio diocesano per gli Affari economici

Sabato 7 maggio

Torino - ore 15.30

Ordinazione episcopale di Mons. Roberto Repole

Arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa

Domenica 8 maggio

Chiesa parrocchiale di Torgnon - ore 10.30

S. Cresime per le Parrocchie di Antey-Saint-André, La Magdeleine e Torgnon

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Charvensod e Pollein

Chiesa parrocchiale di Courmayeur - ore 18.00

S. Cresime per le Parrocchie di Courmayeur e Entrèves

Lunedì 9 maggio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Mercoledì 11 maggio

Lanusei - mattino

Ritiro del Clero

Giovedì 12 maggio

Nuoro - mattino

Ritiro del Clero

Venerdì 13 maggio

Vescovado - ore 17.00

Incontro con i Cresimandi delle Parrocchie di Chesallet e Sarre

Sabato 14 maggio

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Vescovado - mattino

Incontro con Ordo Virginum

Chiesa parrocchiale di Roisan - 18.00

S. Cresime

Domenica 15 maggio

Chiesa parrocchiale di Antagnod - ore 9.30

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Champoluc - ore 11.00

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Cogne - ore 18.00

S. Cresime

LE MESSAGER RICORDA saint Joseph Travailleur

La Chiesa celebra San Giuseppe Benedetto Cottolengo Sacerdote

Nel Vangelo Gesù è chiamato 'il figlio del carpentiere'. In modo eminente in questa memoria di san Giuseppe si riconosce la dignità del lavoro umano, come dovere e perfezionamento dell'uomo, esercizio benefico del suo dominio sul creato, servizio della comunità, prolungamento dell'opera del Creatore, contributo al piano della salvezza (cfr Conc. Vat. II, 'Gaudium et spes", 34). Pio XII (1955) istituì questa memoria liturgica nel contesto della festa dei lavoratori, universalmente celebrata il 1° maggio.

ll sole sorge alle ore 6,09 e tramonta alle ore 20,35