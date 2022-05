SKYWAY MONT-BLANC FERMÉE DU 3 AU 26 MAI, POUR TRAVAUX MAINTENANCE

Du 3 au 26 mai inclus, le téléphérique Skyway Mont-Blanc de Courmayeur sera fermé au public pour l'entretien ordinaire de fin de saison.

Il rouvrira ses portes pour tout l'été à partir du vendredi 27 mai, avec une nouveauté: ceux qui achèteront en ligne leur billet pour les 3.466 mètres de Punta Helbronner pourront bénéficier d'un prix réduit de 55 euros, au lieu de 59 euros (prix au guichet).

Pour acheter le billet en ligne, il suffit de se rendre sur le site www.montebianco.com et de se connecter au commerce électronique dans la section "achat", en choisissant le jour et l'heure souhaités et le type de billet.