Gli infermieri sindacalisti rinuncino al distacco per aiutare i colleghi

In queste ore si rimette a memoria quanto hanno detto e/o fatto le organizzazioni sindacali per fronteggiare la crisi di personale infermieristico che sta mettendo in ginocchio la sanità valdostana.

È innegabile che vi siano plurime responsabilità alla base della suddetta carenza, non ultima quella derivante dalla scarsa (o nulla) incisività di sindacati forti a parole e deboli nei fatti. Chiacchierano di benessere lavorativo e umanità, ma ad oggi non si è visto nessun infermiere-sindacalista (distaccato al 100%) offrire all’Azienda USL un rientro per aiutare i colleghi in difficoltà.

Parlano e, mentre l’infermieristica affonda e con essa la sanità valdostana, “coccolano” le poltroncine sindacali; ovvero scrivono vacui comunicati e/o lettere unitarie. La tempesta perfetta si è ormai abbattuta sulla nostra regione e, di conseguenza, è inutile continuare a cercare il capro espiatorio: bisogna passare dal pensiero al gesto.

Le organizzazioni sindacali vogliono essere utili alla causa? Siano un monoblocco ai tavoli contrattuali, facciano rientrare in servizio gli infermieri distaccati al 100% e riducano al minimo l’utilizzo dei permessi sindacali nel comparto sanità.

Una goccia in mezzo al mare, ma un vero gesto di umanità verso i lavoratori...tutto il resto è noia.