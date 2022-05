Primo Maggio. Domani ad Assisi la manifestazione nazionale

Si svolgerà quest’anno ad Assisi, a piazza San Francesco, la manifestazione nazionale di Cgil Cisl Uil in occasione del Primo Maggio. Al centro dell’iniziativa i temi della pace, del lavoro e della crescita del Paese. Lo slogan della giornata sarà infatti ”Al lavoro per la pace”.

Domani, a partire dalle ore 10,30 circa sono previsti, dal palco, le testimonianze di sei delegati sindacali, il saluto di fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di Assisi, e gli interventi dei tre Segretari Generali di Uil, Cisl, Cgil (Bombardieri, Sbarra, Landini). Nel pomeriggio è in programma il tradizionale “Concertone“ che torna quest’anno a Roma nella cornice storica di Piazza San Giovanni in Laterano dove oggi alle 12,00 si è svolta la conferenza stampa delle tre confederazioni per la presentazione del nuovo palco e del programma.

“Sarà un primo maggio di impegno sociale e civile per la pace ed il lavoro” – ha ricordato la Segretaria Confederale organizzativa della Cisl , Daniela Fumarola nel corso della conferenza stampa Cgil Cisl Uil. “La mattina – ha spiegato -svolgeremo la nostra manifestazione unitaria ad Assisi e nel pomeriggio il Concertone che torna dopo due anni a Piazza San Giovanni: due eventi che avranno anche quest’anno lo stesso slogan e lo stesso filo conduttore. La musica unisce le generazioni ed è un grande strumento di inclusione sociale. Attraverso la musica vogliamo veicolare un messaggio di speranza e di fiducia nei giovani per costruire un mondo migliore senza steccati, divisioni, emarginazione sociale. Dobbiamo batterci insieme per far cessare la guerra, continuando a sostenere concretamente il popolo ucraino , come stiamo facendo con le nostre sottoscrizioni nei luoghi di lavoro. Ma bisogna anche favorire le condizioni per il lavoro sicuro, stabile, dignitoso. Dobbiamo consentire a giovani e donne di costruire un proprio progetto di vita. Questo e’ l’impegno della Cisl” – ha concluso.