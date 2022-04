7 maggio: 'Alpi Food', le eccellenze dell’arco alpino in rassegna ad un convegno-evento dove si parlerà del Made in Italy e del rilancio dei territori

Sabato 7 maggio a Daverio, in provincia di Varese, si terrà un incontro tra i Governatori delle Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria e i dirigenti di alcune fra le più importanti imprese del Food e rappresentanti di consorzi, per parlare su come valorizzare le produzioni dei piccoli comuni, cuore dell’Italia da sempre. Il dibattito sarà strutturato sullo stile del talk-show la cui durata prevista è di 80 minuti e sarà promosso anche in diretta on line per poter essere seguito dagli interessati che non possono essere presenti a Daverio.

“Dobbiamo ottimizzare la produzione e non basta lavorare sulla qualità, bisogna trasmettere il valore e l’autenticità dei nostri prodotti caseari e soprattutto dobbiamo lavorare per esportare di più. All’estero ai prodotti italiani viene riconosciuta una qualità che consente di ottenere un posizionamento di prezzo interessante. Il comparto italiano lattiero-caseario è in salute e rappresenta la seconda voce della bilancia commerciale italiana e continua a fa registrare interessanti tassi annui di crescita. Con le nostre eccellenze nel 2021 siamo cresciuti del 10% e abbiamo registrato un più 25% a gennaio 2022. Inoltre, il prezzo medio dell’export lattiero-caseario italiano è di circa 7 euro (al kg) mentre i prodotti che vengono importati in Italia dall’estero presentano un prezzo medio di circa 4 euro. Ciò dimostra, tra l’altro, come il comparto lattiero-caseario italiano risulti essere più competitivo, in termini di qualità. Dobbiamo pertanto sacrificare un po' del nostro tempo per fare il bene del nostro movimento export, perché abbiamo grande popolarità su tutti i mercati mondiali. Dobbiamo credere nella forza, ma fare anche azioni a sostegno. Inoltre non dobbiamo dimenticarci di mettere in conto il fatto che noi del mondo della trasformazione, stiamo conoscendo un prezzo del latte alla (stalla) oggi, che è del 30% in più dell'anno scorso e facciamo fatica a trasferire questo aumento di costi e materia prima sui nostri formaggi. E' molto faticoso e lungo e sicuramente creerà problemi al mondo della trasformazione. Ci saranno tante aziende che a fine anno avranno problemi nel far quadrare i bilanci, pagare i dipendenti e cosi via. C'è stata una curva al rialzo incredibile e con una velocità imprevedibile e inaspettata. Riassumendo, durante il convegno, dovremo focalizzare i nostri sforzi sull'export e sostenere la promozione delle Dop, visto che è il successo delle DOP che fa da traino agli altri prodotti caseari”.

Questo il pensiero di Fabio Leonardi, Amministratore Delegato di Igor, vicepresidente del Consorzio del Gorgonzola e Consigliere Delegato all’Internazionalizzazione in Assolatte.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del MISE e vedrà la presenza del Ministro Giancarlo Giorgetti.

Alla fine del convegno sarà possibile degustare eccellenze tipiche di ogni territorio, il più “gustoso” biglietto da visita per le tante unicità del nostro Paese.



Saranno presenti anche partner internazionali.

Relatori:

Ministro Giancarlo Giorgetti

Presidente Regione Piemonte Alberto Cirio

Presidente Regione Lombardia Attilio Fontana

Presidente Regione Liguria Giovanni Toti

Presidente regione Valle d’Aosta Erik Lavévaz

Fabio Leonardi consigliere Assolatte

Federico Silvestri Amministratore Delegato Sole 24 ore Eventi

Moderatore: Vito Romaniello Caporedattore di LaPresse

Inizio convegno ore 11 a Daverio (Va).