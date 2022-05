Demain samedi 30 avril saint Joseph Cottolengo

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Sabato 30 aprile

Chiesa parrocchiale di Châtillon - ore 18.00

S. Cresime per le Parrocchie di Châtillon e di Pontey

Domenica 1 maggio

Chiesa parrocchiale di Doues - ore 10.30

S. Cresime per le Parrocchie di Allein e di Doues

Chiesa parrocchiale di Aymavilles - ore 15.00

S. Cresime

Lunedì 2 maggio

Saint-Oyen - Monastero e Château-Verdun - mattino

Partecipazione al Ritiro pasquale del Clero

Martedì 3 maggio

Curia vescovile - mattino

Riunione del Collegio dei Consultori

Seminario Maggiore - ore 17.00

Riunione della Consulta delle Aggregazioni laicali

Mercoledì 4 maggio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Giovedì 5 maggio

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 6 maggio

Curia vescovile - ore 15.00

Riunione del Consiglio diocesano per gli Affari economici

Sabato 7 maggio

Torino - ore 15.30

Ordinazione episcopale di Mons. Roberto Repole

Arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa

Domenica 8 maggio

Chiesa parrocchiale di Torgnon - ore 10.30

S. Cresime per le Parrocchie di Antey-Saint-André, La Magdeleine e Torgnon

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Charvensod e Pollein

Chiesa parrocchiale di Courmayeur - ore 18.00

S. Cresime per le Parrocchie di Courmayeur e Entrèves

Lunedì 9 maggio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Mercoledì 11 maggio

Lanusei - mattino

Ritiro del Clero

Giovedì 12 maggio

Nuoro - mattino

Ritiro del Clero

Venerdì 13 maggio

Vescovado - ore 17.00

Incontro con i Cresimandi delle Parrocchie di Chesallet e Sarre

Sabato 14 maggio

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Vescovado - mattino

Incontro con Ordo Virginum

Chiesa parrocchiale di Roisan - 18.00

S. Cresime

Domenica 15 maggio

Chiesa parrocchiale di Antagnod - ore 9.30

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Champoluc - ore 11.00

S. Cresime

Chiesa parrocchiale di Cogne - ore 18.00

S. Cresime

