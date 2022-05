Elia Impieri eletta segretario Uil Pensionati

Al termine del dibattito sulle problematiche che attualmente attanagliano la categoria dei pensionati, dalla grave crisi economica anche a seguito di 2 anni di pandemia, che ha colpito soprattutto la categoria degli anziani e dei pensionati andando ad aumentare le disuguaglianze e la povertà, hanno eletto Segretario Regionale UILPENSIONATI Valle d’Aosta Elia Impieri, Segretario Organizzativo Diego Tedesco e Tesoriere Ramira Bizzotto.

IL DOCUMENTO CONGRESSUALE

Elia Impieri

Il Congresso della UILPENSIONATI svolto in data 29/04/2022, nel fare proprie le istanze emerse del dibattito, impegna tutto il gruppo Dirigente eletto a portare avanti tutte le iniziative utili a far crescere la categoria della UILPENSIONATI in Valle d’Aosta.

Contrastare la povertà degli anziani, promuovendo iniziative utili in collaborazione anche le altre sigle sindacali. Si impegna di portare avanti inoltre un confronto con la parte politica Regionale nella persona del suo assessore alla Sanità per la legge sulla non autosufficienza, norme si tutela sulla disabilità, servizio di prossimità territoriale, ma soprattutto abbattere le lunghe liste di attesa in merito alla domanda relativa all’accompagnamento ferma dal 2020, a sollecitare la nomina delle commissioni mediche ferme da oltre 2 anni.

Promuovere servizi utili per favorire gli anziani sempre piu’ emarginati a causa delle difficoltà tecnologiche che isolano sempre di più la nostra categoria, ridando loro dignità in questo sistema che isola i più deboli.