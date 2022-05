Aumentano le aziende aderenti all’Ente Bilaterale del Commerio e Terziario

Il rapporto elaborato da Roberto Canale, Direttore all’Ente Bilaterale del Commerio e Terziario, che fotografa lo stato di salute del settore è più che eloquente e lo spiega lo stesso direttore: “I dati confermano che il settore commercio e terziario sta dimostrando di saper fronteggiare in maniera positiva la crisi economica, di riorganizzare proattivamente la propria attività, di ricostruirsi restando sensibile alle opportunità, senza alienare la propria identità”.

L'Osservatorio del Mercato del Lavoro dell’Ente Bilaterale del Commercio e Terziario (OML-C) realizza attività di monitoraggio del mercato del lavoro e della situazione economica e occupazionale regionale nell’ambito del settore commercio e terziario, limitatamente alle aziende che, avendo dipendenti, versano le quote all’Ente, e rappresenta una fonte proprietaria ancorché esclusiva dell’Ente con funzione di supporto all’analisi dei fabbisogni formativi e alle politiche aziendali di programmazione delle attività.

Il rapporto raccoglie i dati del 2021 e li mette a confronto con i dati dei due anni precedenti. La prima parte prende in esame il numero di aziende suddiviso per settori di appartenenza.

Il confronto porta subito alla luce dei dati decisamente positivi. Nel 2021 sono 781 le aziende associate all’EBC; si rileva quindi un aumento di 45 aziende rispetto al 2020, corrispondente ad un incremento del 6,11%, a dimostrazione di una ripresa del settore. Inoltre il numero di aziende iscritte all’Ente è aumentato non solo rispetto al 2020, anno in cui ha avuto inizio la pandemia, ma è aumentato anche del 4,55% rispetto al 2019, anno ante covid, con 34 aziende in più. “Gli operatori del settore – commenta Canale - stanno dando prova di grande tenacia e spirito di adattamento”.

Infatti, la concentrazione più grande di aziende si riscontra nel settore commercio non alimentare, che rappresenta ben il 49% del totale delle aziende. Il commercio alimentare raggiunge il 24% e i servizi il 27% del totale delle aziende iscritte all’Ente. Anche lo studio dell’occupazione “evidenzia subito un dato che, nel contesto della pandemia, assume una connotazione positiva: l’occupazione nell’ambito del comparto tende a stabilizzarsi in quanto, nell’esercizio del 2021 il numero medio di dipendenti è cresciuto del 2,51% rispetto al 2020, raggiungendo le 2899 unità”.

Tuttavia, come osserva il Direttore, “non si è ancora raggiunto il livello pre covid in quanto, a differenza del numero di aziende, il numero medio di dipendenti del 2021 è pari a -5,51% rispetto a quello del 2019”.

Nel 2021 rispetto al 2020 l’occupazione è diminuita del 3,35% nel settore commercio alimentare, mentre è aumentata sia nel settore dei servizi che in quello del commercio non alimentare. Per quanto riguarda l’andamento nelle Comunità Montane, tendenzialmente, in quelle a maggior concentrazione turistica, le limitazioni imposte agli spostamenti e la chiusura degli impianti sciistici invernali hanno avuto un impatto importante anche nel comparto del commercio e terziario.