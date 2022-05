Pays d’Aoste Souverain 'Sarebbe sufficiente applicare lo statuto dell’U.V'

SAREBBE SUFFICIENTE APPLICARE LO STATUTO DELL’U.V.

Pare ormai ovvio che la crisi del governo regionale si risolverà con una maggioranza di 18 consiglieri per la maggior parte appartenenti a movimenti autonomisti.

Lodevole iniziativa per arginare l’avanzata dei partiti nazionalisti, ma probabilmente piuttosto fragile.

Pur condividendo lo sforzo lungimirante del ex consigliere Paolo Contoz di sviluppare un unico soggetto politico verosimilmente confluente nell’Union Valdôtaine, allo stato dei fatti rischierebbe di essere un gigante con i piedi d’argilla.

Finché i personalismi continueranno a trionfare per l’assenza di un concreto programma politico basato sugli articoli 1 e 2 dello Statuto dell’U.V. e non vi sarà la reale convinzione degli eletti in questi principi, la Vallée d’Aoste rischierà di diventare una qualsiasi dimenticata provincia italiana di confine con tutti i disagi e problematiche che queste entità ben conoscono. Tutte le iniziative di PAS saranno mirate affinché venga data nuovamente a tutti i Valdôtains la dignità e l’attenzione che meritano!

***

IL SUFFIRAIT D'APPLIQUER LE STATUT DE L’U.V.

Il semble désormais évident que la crise du gouvernement régional sera résolue avec une majorité de 18 conseillers appartenant la plupart à des mouvements autonomistes. Initiative louable pour endiguer l'avancée des partis nationalistes, mais sans doute assez fragile.

Tout en partageant l'effort clairvoyant de l’ancien conseiller Paolo Contoz pour développer une entité politique unique susceptible de converger vers l'Union Valdôtaine, elle risquerait en l'état actuel des choses d'être un colosse aux pieds d'argile.

Tant que des personnalismes continueront de triompher en l'absence d'un programme politique concret basé sur l'art. 1 et 2 du Statut de l'U.V. et il n'y aura pas de réelle conviction des élus dans ces principes là, la Vallée d'Aoste risque de devenir n'importe quelle province oubliée frontalière italienne, avec tous les inconvénients et problèmes que ces entités connaissent bien. Toutes les initiatives de Pays d’Aoste Souverain auront pour objectif de redonner à tous les Valdôtains la dignité et l'attention qu'ils méritent!