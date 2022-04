PAPA: Chi può fermare la guerra ascolti il grido della pace

C’è un’alleanza chiamata a costruire ponti di pace per fermare la distruzione della guerra. È il dialogo tra anziani e giovani che può rilanciare il futuro. Papa Francesco lo sottolinea dopo la catechesi salutando i pellegrini di lingua francese.

In questo momento difficile in cui l’umanità è assetata di pace e di fraternità, è urgente che l’alleanza tra anziani e giovani sia feconda e porti ciascuno, nel suo stato di vita, ad essere testimone e mediatore delle benedizioni di Dio tra i popoli.

Tacciano le armi

All’alleanza tra giovani e anziani si aggiunge un altro fondamentale anelito per porre fine alla guerra: quello che deve portare i governanti ad ascoltare e ad accogliere il grido della pace. Il Pontefice lo ricorda salutando i fedeli di lingua portoghese.



Cari pellegrini di lingua portoghese: Vi chiedo di perseverare nella preghiera incessante per la pace. Tacciano le armi, affinché quelli che hanno il potere di fermare la guerra, sentano il grido di pace dell’intera umanità! Dio vi benedica!

Salutando i pellegrini croati, in particolare la delegazione del Ministero della Difesa della Repubblica di Croazia, il Pontefice esorta ad essere operatori di pace.

Cari amici, l’incontro quotidiano e il cammino con il Signore risorto faccia ardere i vostri cuori affinché, con entusiasmo, possiate testimoniare la fede e proclamare le grandi opere di Dio, come veri operatori della pace nella società e nel mondo.

Scusate se resto seduto"

Alla fine dell’udienza generale, Papa Francesco sottolinea ancora una volta ai problemi fisici alla gamba che ultimamente lo stanno condizionando.

Vi chiedo scusa se vi saluterò seduto perché questo ginocchio non finisce di guarire e non posso essere in piedi tanto tempo. Scusatemi per questo.