MONTAGNA VDA: Croce di Fana - Quart

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

***************

Croce di Fana - Quart

L'itinerario si svolge sulla collina di Quart, con un'ottima esposizione a sud, caratteristica che consente la frequentazione dalla primavera al tardo autunno.

La sua posizione offre un panorama privilegiato sulla Valle d'Aosta centrale, verso il Ghiacciaio del Ruitor e verso il Monte Bianco e sulle vallate a sud, verso il Mont Emilius.

Poco al di sotto della frazione Fonteil, a sud-est della frazione Trois Villes, si può osservare il monumento al partigiano, eretto in ricordo dei caduti della lotta di liberazione.

Per scheda completa dell'escursione, cartina, galleria immagini, tracciato GPS cliccare su:

https://www.montagnavda.it/a.gtsch.php?id=7950