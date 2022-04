La Chambre VdA cherche à prévenir les crises des entreprises

Évaluer la santé des entreprises. Prévenir un état de crise ou de faillite, les soigner et les relancer. La Chambre Valdôtaine investit 75.000 euros et met à disposition des bons à fonds perdus pour des conseils sur "l'état de santé" de l'entreprise en difficulté, qui sera accompagnée dans ce parcours par son expert-comptable. "Nous pensons que le moment est approprié, car à partir de cette année, nous commencerons à évaluer les effets de deux années de pandémie", déclare Roberto Sapia, président de la Chambre Valdôtaine. Il ajoute : "Au premier trimestre, nous avons connu une hausse de l'inflation et une augmentation sans précédent du coût des matières premières. Ce sont deux facteurs qui risquent de mettre en péril l'activité des nos 12.000 entreprises". L'auto-analyse de son propre patrimoine "devient fondamentale- explique Andrea Bo, expert-comptable et ancien président de l'Ordre- et nous le constatons, en tant que professionnels, lorsque nous essayons de détecter à l'avance les signes ou les symptômes de difficultés". Le bon, une incitation que la Chambre prévoit d'être utile, a été demandé par Unioncamere au niveau national. "Notre mesure est originale car elle propose une évaluation globale de l'état de santé de nos entreprises. Il n'est pas réservé aux entreprises en état de crise ou de pré-crise, mais à tous ceux qui veulent faire un bilan d'activité", conclut Sapia. Dans la Vallée, 54% des entreprises sont des entreprises individuelles et 95% ont moins de cinq employés. Le bon non remboursable, d'un montant différent pour les entreprises ayant une comptabilité ordinaire (3.000 euros) ou simplifiée (1.500 euros), sera mis à disposition dans le cadre d'un appel à candidatures, qui sera ouvert le lundi 16 mai.