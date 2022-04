28 aprile 2022 - Progetto “Percorrendo la Resistenza attiviamo la memoria”

Recuperare il ruolo della rimembranza e della memoria, rendendola realmente attiva, nelle giovani generazioni è auspicabile, se non necessario, per ridare coraggio e speranza. Il ricordo di giovani valorosi, che furono veri combattenti per la libertà, è doveroso: i luoghi parlano di persone, gesta e di memorie che devono far parte del patrimonio di una comunità.

Sulla base di questi valori, durante quest’anno scolastico, è stato concepito un progetto didattico che si è prefissato l’obiettivo di realizzare un percorso di sensibilizzazione dedicato ad alcuni protagonisti e luoghi della Resistenza partendo dal monumento principale dei partigiani del giardino della Rimembranza, di fronte l’Istituzione Scolastica Innocent Manzetti. Al progetto hanno aderito Istituzioni Scolastiche diverse: un liceo scientifico, l’IS Edouard Bérard,una scuola tecnica e professionale, l’ISITP Innocent Manzetti, e una scuola di istruzione di primo grado, l’IS Eugenia Martinet hanno collaborato giungendo a un evento comune il 28 aprile 2022 alle ore 11,30 nel giardino della Rimembranza, di fronte l’Istituzione Scolastica Innocent Manzetti.

Gli studenti esporranno i loro pensieri e le loro ricerche sull’argomento intermezzati dalle note della sezione musicale 3°D dell’IS Martinet di Aosta.

La scelta della data non è casuale perché, proprio quel giorno di 77 anni fa, la città di Aosta venne liberata dai partigiani guidati da Enrico Loewenthal: ricordare il 28 aprile 1945 ha dunque lo scopo di consolidare la memoria attiva per un’educazione civica alla libertà e alla democrazia che si sono inverate nella Costituzione italiana.

Grazie al gentile finanziamento della sezione della Valle d’Aosta dell’ANPI è stato possibile stampare un opuscolo informativo che contiene gli elaborati degli alunni.

I luoghi, le vie, le piazze sono dedicate a persone ed eventi i quali raccontano delle storie che compongono la nostra memoria collettiva, spesso tuttavia sottintesa se non ignorata. I giovani sono il nostro futuro, ma non c’è futuro se i ragazzi non si avvicinano al passato in modo reale, appassionato e creativo per far sì che amino il loro territorio e la comunità e per formare al meglio i cittadini del futuro.

Tale percorso è stato possibile grazie a docenti che credono fermamente nel valore della condivisione, del supporto reciproco e del lavoro sinergico necessario per aprire le porte della scuola alla società e alla collettività.

Si ringrazia in modo particolare la Consigliera regionale Erika Guichardaz, l’ANPI della Valle d’Aosta, i docenti e tutti gli alunni che hanno reso possibile la realizzazione di questo piccolo omaggio dedicato alla Resistenza valdostana.

CONTINUA DOPO LA LOCANDINA

Hanno collaborato alla realizzazione dell’opuscolo i docenti:

Prof. Andrea Camilletti - ISITP Manzetti

Prof. Raimondo Donzel - Liceo Bérard

Prof.ssa Ilaria Orontelli - IS Martinet

Prof.ssa Federica Pession - Liceo Bérard

Con il gentile contributo del Comitato regionale dell’ANPI della Valle d’Aosta e il Patrocinio della Regione Valle d’Aosta e del Comune di Aosta

Ideazione grafica di Vanessa Bertello

Stampato da PZ Affissioni Internazionali SAS