Salgono a 533 le vittime del covid in Valle d'Aosta

Ancora due decessi per Covid-19, nelle ultime 24 ore, in Valle d'Aosta. Si tratta di due uomini, uno di 53 e l'altro di 90 anni. Lo riporta il bollettino di aggiornamento diffuso quotidianamente dalla Regione sulla base dei numeri forniti dall'Usl della Valle d'Aosta ed elaborati dalla protezione civile regionale.

Le vittime dall'inizio della pandemia nella regione alpina salgono così a 533. Nell'ultima giornata, si registrano anche 135 nuovi positivi e 108 guarigioni.

I tamponi refertati sono stati 1.111. Gli attuali positivi salgono a 1.490, di cui 1.467 sono in isolamento domiciliare. I ricoverati all'ospedale Parini di Aosta passano da 18 a 23 e si trovano tutti nei reparti ordinari.

Nel bollettino di oggi 87.940 nuovi contagi e 186 morti. Il tasso di positività è al 15,9%. Agenas, occupazione posti in reparto sale in 12 regioni. Si va verso la proroga dell'obbligo di mascherine al chiuso per trasporti e ospedali. Mattarella: "Il Covid c'è ma abbiamo imparato a combatterlo". Intanto, il 90% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale primario, ma arrancano le quarte dosi. Draghi si è negativizzato



Nel mondo 510.239.715 contagi e 6.220.718 morti. In Cina lockdown parziali a Pechino: si teme una nuova Shanghai.

Nel vicino Pemonte quasi 6.000 nuovi casi di Covid oggi in Piemonte, con un tasso di positività del 14,2%. L'aggiornamento pubblicato dalla Regione sulla situazione epidemiologica riporta5.973 contagi, di cui 5.350 accertati con test antigenico. I ricoveri ordinari sono 805 (-36 rispetto a ieri), in terapia Intensiva: 18 (-5 rispetto a ieri). Sette decessi nelle ultime 24 ore.