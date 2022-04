Caveri ‘Se confronter avec Macron sur tunnel Mont-Blanc'

"Je crois qu'il faudra aussi trouver l'occasion de pouvoir parler avec le président français réélu de questions qui concernent notre Vallée, comme le dossier très délicat du tunnel du Mont-Blanc. Mais aussi relancer la logique de pont de notre culture, en ayant l'occasion importante d'avoir une rencontre en Vallée sur ce Traité du Quirinal, qui est plein d'idées utiles pour nous aussi". C'est ce qu'écrit sur son blog l'assesseur aux Affaires européennes de la Région Vallée d'Aoste, Luciano Caveri, au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron aux élections présidentielles françaises.

"Maintenant, c'est à nouveau au jeune président de donner le coup de barre qu'il avait promis pour éviter le pire et il y est parvenu, non pas tout seul, mais grâce au bon sens dont ont fait preuve une fois de plus ses concitoyens".

Il conclut : "Nous espérons que ses intentions se concrétiseront et qu'il s'agit d'un message d'espoir pour l'Europe, qui doit trouver un écho auprès de tous ceux qui pensent que la politique est une chose sérieuse, qui implique aussi de faire des choix difficiles. Le premier engagement de tous est de convaincre les citoyens de retourner aux urnes pour honorer la démocratie".