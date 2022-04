Qualità e comfort per il trattore da strada DAF XF

Le strade e le autostrade italiane sono sempre super trafficate, vuoi per raggiungere le grandi città., vuoi per lo spostamento in periodo di ferie e vacanze ed anche per il trasporto di tutte quelle materie prodotte nel nostro Paese e che raggiungono varie destinazioni nazionali ma anche internazionali. Abbiamo accennato all’Italia ma ovviamente il discorso lo si può trasportare, è proprio il caso di dire, in tutto il mondo, tanto è il volume di traffico quotidiano dalle arterie più grandi a quelle minori. Sarà capitato a tutti di fiancheggiare, superare ed ammirare (sempre nella massima sicurezza) camion di diverse dimensioni e con il logo specifico dell’azienda in movimento per raggiungere una particolare zona per il trasporto di generi diversi.

Trattori stradali DAF XF, giganti del trasporto

Ovviamente in questi casi si fa affidamento su mezzi di assoluto livello che assicurino tranquillità e comodità per chi li guida ma anche affidabilità nel tragitto e per ciò che trasportano. E’ il caso dei trattori stradali veri e propri giganti del trasporto che di certo non passano inosservati per le dimensioni, per la potenza e anche per i colori spesso accattivanti che li caratterizzano. Se volessimo andare più nello specifico ecco che allora il modello DAF XF è quello che può fare al caso nostro. Possiamo dire senza ombra di dubbio che la parola d’ordine sia efficienza con soluzioni offerte adatte ad ogni situazione. Che voi acquistiate queste macchine nuove oppure usate non verrà di certo meno la qualità che rimane altissima.

Una storia che viene da lontano, qualità, professionalità ed efficienza

Come tutte le grandi aziende anche DAF viene da lontano, con una storia fatta di impegno, determinazione, qualità e attenzione a quelle che sono le richieste del mercato ma anche del cliente specifico. Lancia il suo brand, diciamo così, nella seconda metà del secolo scorso e raggiunge risultati importanti fino ai giorni nostri quando immette sul mercato trattori stradali con motori Euro 6. I modelli, come il DAF XF, sono tanti e hanno diverse configurazioni di assi che vengono determinati dal peso e dal tipo di trasporto: la configurazione 4x2 è quello che si trova maggiormente anche se nel caso dei trasporti più pesanti si passa ad un a configurazione di 4x4, 6x4 o ancora 6x6.

Scegliete il modello nuovo o usato che possa soddisfare le vostre esigenze

La loro qualità è stata premiata anche qualche anno fa con il prestigioso titolo di “International Truck of the Year 2018”, un traguardo raggiunto grazie a diverse innovazioni coniugato la sicurezza, modernità ed affidabilità. Innanzitutto il modo di guida, la maneggevolezza su strada insieme al risparmio di carburante, due elementi non di certo trascurabili. Le discriminanti poi per il prezzo di un truck usato possono cambiare a seconda di determinati fattori come il chilometraggio, l’età, il tipo di motore o ancora il rallentatore e potreste trovare già qualcosa intorno ai 8.000/10.000 euro. Al contrario, qualora voleste acquistare un modello nuovo di zecca allora dovrete prendere in considerazione una cifra che si aggira intorno agli 80.000 euro.