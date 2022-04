Dal rendiconto della Regione un tesoretto di oltre 100 milioni di euro

"Il rendiconto presenta un risultato di amministrazione pari ad 325.962.814,45 euro che al netto delle quote vincolate e accantonate per legge definisce un avanzo disponibile di 113.123.916,50 euro che potrà essere utilizzato con la legge di assestamento per il finanziamento di spese di investimento". Il commento è dell'Assessore regionale alle Finanze, Carlo Marzi, dopo che la Giunt ha approvato il rendiconto che presenta previsioni definitive di competenza in pareggio su 2.639.379.187,54 euro, le entrate accertate e gli impegni effettuati in competenza si attestano entrambi sui 1.997 milioni di euro.



"Con l'approvazione del rendiconto 2021, in anticipo rispetto ai tempi previsti dalla scadenza di legge - spiega Carlo Marzi - si dà l'avvio all'iter di esame da parte degli organi consiliari, iniziando di fatto il confronto politico che porterà alla predisposizione della legge di assestamento da approvare entro il 31 luglio".

I 113 milioni di avanzo confermano "la possibilità di prevedere una serie di investimenti a favore dell'amministrazione regionale e del territorio".

La spesa corrente rappresenta l'85,5% del bilancio, mentre la spesa in conto capitale si attesta al 13%. Il rapporto tra impegni e stanziamenti definitivi di bilancio è del 76,02%, dato in crescita rispetto all'anno precedente in cui aveva fatto registrare il 74,24%