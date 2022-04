Il Savt compie 70 anni: i festeggiamenti al Forte di Bard il 1° maggio

I festeggiamenti si apriranno con un intervento del segretario generale del Savt Claudio Albertinelli e i saluti degli ospiti istituzionali. Seguiranno le premiazioni dei vincitori delle tre borse di studio del concorso organizzato dal sindacato e rivolto ai ragazzi delle scuole superiori valdostane. Ai partecipanti è stato chiesto di redigere un testo per riflettere sul ruolo del sindacato nella società contemporanea e futura, tema che, nella seconda parte delle celebrazioni, vedrà impegnata anche una tavola rotonda dal titolo “Il ruolo del sindacato ieri, oggi e domani”.

Interverranno Luigi Bertschy, assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro della Regione Valle d’Aosta, Katya Foletto, consigliera per le pari opportunità della Regione Valle d’Aosta, Enaut Aramendi, segretario del sindacato Lab dei Paesi baschi del nord, Antoine Fatiga, vice presidente del Csir Alpi Arco Lemano, Angelo Candido, responsabile nazionale delle relazioni sindacali di Federalberghi e Michele Buonerba, autore del libro “Oltre la marginalità” (Edizioni Lavoro). Al termine dei lavori seguirà un buffet.

“Nella ricorrenza del nostro 70° anniversario – dichiara Claudio Albertinelli, segretario generale del SAVT (nella foto) – vogliamo ricordare il passato e provare a riflettere su quale dovrà essere il ruolo del sindacato nel futuro. In un mondo che è in continua e rapida trasformazione è fondamentale, facendo tesoro di quanto hanno fatto i nostri predecessori, gettare le basi per capire come il sindacato possa affrontare e vincere le sfide dell'oggi e soprattutto del domani. In questo senso abbiamo voluto bandire un concorso tra i ragazzi delle scuole superiori ai quali è stato chiesto di aiutarci ad immaginare il sindacato dei prossimi anni. Siamo molto soddisfatti perché abbiamo ricevuto elaborati interessanti e ricchi di spunti di riflessione. Siamo convinti che anche i qualificati ospiti che prenderanno parte alla tavola rotonda sapranno interpretare al meglio questo tema, ognuno nell'ambito di propria competenza”.

L’ingresso al Forte di Bard sarà possibile a partire dalle 13 al fine di facilitare le procedure di accesso. E' disponibile un servizio navetta gratuito dai diversi parcheggi della fortezza.