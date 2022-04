Consiglio Valle convocato con un ordine del giorno modificato

L'Assemblea costituirà l’Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso, previsto dalla legge regionale 1/2022.

Per quanto riguarda l'attività legislativa, i Consiglieri esamineranno il disegno di legge di manutenzione dell’ordinamento regionale per il 2022 e disposizioni urgenti, su cui le cinque Commissioni consiliari hanno espresso parere favorevole a maggioranza e su cui relaziona il Presidente della prima Commissione "Istituzioni e autonomia" in qualità di capofila. Il Consiglio discuterà anche il nuovo testo di Commissione risultante dal coordinamento tra il disegno di legge della Giunta che aggiorna il Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2022-2026 e la proposta legislativa del gruppo Progetto Civico Progressista che contiene disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali, su cui relazionano i Consiglieri Albert Chatrian (AV-VdAU) e Chiara Minelli (PCP).

In merito all'attività ispettiva e di indirizzo, i gruppi Progetto Civico Progressista e Forza Italia mantengono le proprie iniziative, mentre il gruppo Lega Vallée d'Aoste ritira le proprie interrogazioni per trasformarle in interrogazioni a risposta scritta e rinvia la trattazione delle proprie interpellanze e mozioni. Il gruppo Pour l'Autonomie comunicherà all'inizio della seduta consiliare di domani le proprie decisioni.