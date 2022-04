25 aprile: festa della Liberazione e dei valori costituzionali

«Torniamo finalmente a festeggiare in presenza l’Anniversario della Liberazione, nei tanti appuntamenti programmati in Valle d’Aosta e nel resto d'Italia - evidenziano i Consiglieri del gruppo Federalisti Progressisti-Partito Democratico -. In questo giorno ricordiamo la fine di quel tragico periodo storico, martoriato dalla dittatura e dagli orrori nazi-fascisti e i partigiani e le partigiane, che arrivarono a sacrificare la loro vita per donarci la libertà e la democrazia. Libertà e democrazia che dobbiamo difendere e custodire ogni giorno. Va ricordata ai giovani l’importanza del valore di questa giornata, per dire no al riemergere di nazionalismi, gesti, simboli e linguaggi esplicitamente razzisti.»

«Ancora una volta diciamo il nostro secco no alla violenza e alla guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali - concludono i Consiglieri FP-PD -. Invitiamo tutti a partecipare alle manifestazioni in qualità di cittadini responsabili e a coltivare quotidianamente i valori presenti nella nostra Costituzione quali la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà e l'antifascismo. In opposizione ai nuovi fascismi, alle dittature e alla guerra, nel rispetto dei valori di tolleranza e pace che sono alla base dell'integrazione Europea.»