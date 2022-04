Conferimento della Medaglia d’oro al Merito Civile alla memoria del Commissario di Pubblica Sicurezza Camillo Renzi e alla consorte Francesca Scaramellino

Il Commissario Camillo Renzi, dopo l’8 settembre 1943, è in servizio presso la Questura di Aosta. In quel periodo entra in contatto con la Resistenza valdostana collaborando attivamente con essa, esponendosi insieme alla moglie Francesca Scaramellino.

Nell’agosto 1944 i coniugi sono arrestati da agenti dell’Ufficio politico investigativo di Aosta, ufficio di repressione fascista della Repubblica sociale italiana, per il loro coraggioso impegno antifascista e poi deportati nei campi di concentramento. Camillo Renzi nel Lager di Dachau, dove muore il 13 febbraio ’45. Francesca Scaramellino è invece trasferita presso il Lager di Ravensbrück, dove sopravvive agli stenti della deportazione sino al ritorno in Italia nel 1945. Muore a Napoli il 9 febbraio 1991.

L’iter per riconoscimento ha preso avvio nel maggio 2018 su iniziativa dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea in Valle d’Aosta. Tale segnalazione, a completamento della relativa istruttoria, nell’ambito della quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Comune di Aosta, della Questura di Aosta e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma della Valle d’Aosta, ha fatto oggetto di formale proposta al Ministero dell’Interno nel marzo 2020 da parte del Presidente della Regione, nell’esercizio delle funzioni prefettizie.

A seguito dell’esame favorevole da parte dell’apposita Commissione ministeriale, il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha formalizzato la proposta di conferimento che ha fatto oggetto del citato decreto presidenziale del 29 marzo scorso.

La Medaglia d’oro al Merito Civile alla memoria concessa al Commissario di P.S. Camillo Renzi, con il relativo brevetto, è stata consegnata alla nipote Mariagrazia Renzi il 12 aprile scorso, nell’ambito delle celebrazioni ufficiali del 170° Anniversario di fondazione della Polizia di Stato svoltesi a Roma alla presenza del Presidente della Repubblica. La Medaglia d’oro al Merito Civile alla memoria concessa a Francesca Scaramellino sarà consegnata ai familiari in occasione di una prossima solenne ricorrenza.

Per onorare l’impegno di Camillo Renzi contro il nazifascismo, il 26 gennaio scorso, vigilia del Giorno della Memoria, è stata posta una pietra d’inciampo all’ingresso della Questura di Aosta, nell'ambito di una serie di iniziative del Ministero dell’Interno per ricordare gli operatori di polizia che si opposero al nazifascismo, anche a costo della propria vita.