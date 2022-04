In Francia vince l'Europa che scarica i sovranisti e la destra

Con i riflettori del mondo e dei mercati puntati, la Francia ha scelto il suo 26esimo presidente della Repubblica. E' Emmanuele Macron che ha messo in ginochio la destra di Marine Le Pen

La forbice dei primi exit poll si colloca tra il 57,6 e il 58,2% per il presidente Macron e tra il 41,8 e il 42,2% per Marine Le Pen.

Festeggiamenti a Parigi per la vittoria del leader di La Republique en Marche, Emmanuel Macron, terzo titolare dell'Eliseo ad ottenere la riconferma.

Marine Le Pen sconfitta di nuovo ma per gli exit poll ha superato il 40% rispetto al 34% del 2017: "Questo dato per me è una vittoria eclatante, il Paese non si fida dell'Ue, ora le elezioni politiche" ha detto; per la serie chi si accontenta gode.

E' molto netta infatti l'affermazione di Emmanuel Macron al ballottaggio per altri cinque anni di riformismo ed europeismo alla guida della Francia. E la notizia è molto bella per l'intera Europa. Ora si può andare avanti nel percorso di integrazione e di rafforzamento, che avrà nuova forza nel suo cammino di solidarietà, di sostegno alla lotta di resistenza Ucraina e può ritrovare un protagonismo indispensabile nella costruzione di una pace possibile.