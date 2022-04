Ospiti ucraine in visita sui luoghi aostani della resistenza

"In occasione dei festeggiamenti del 25 aprile - Festa della Liberazione - come gruppo comunale PCP abbiamo organizzato, nel pomeriggio, una passeggiata commemorativa con lo storico Paolo Momigliano Levi. All’iniziativa sono state invitate anche alcune signore della comunità Ucraina per testimoniare la nostra vicinanza e l’augurio che presto, anche loro, possano festeggiare la data della liberazione e della Pace".E' quanto spiega una nota del gruppo consiliare.

Lo scopo era quello di riflettere insieme proprio sulla genesi della Resistenza valdostana a partire da alcuni luoghi simbolo come lo stabile all’angolo tra via Frutaz e via Matteotti dove fu ucciso Emile Chanoux e sulle domande che la nostra storia pone a tutti noi nel tempo del ritorno della guerra in Europa.