Courmayeur: Insediamento del primo Consiglio comunale dei Giovani il 6 maggio 2022

La seduta del primo Consiglio comunale dei Giovani di Courmayeur è convocata per le ore 17.30 di venerdì 06 maggio 2022 e avrà luogo nella sala consiliare del Municipio per la trattazione dell’ordine del giorno composto da n. 5 punti.

Saranno 15 i componenti del primo Consiglio dei Giovani di Courmayeur, nuovo organo istituzionale, il cui regolamento e indirizzi di azione sono stati approvati nella seduta del Consiglio comunale del 5 aprile 2022. Il Consiglio dei Giovani è lo strumento creato “per il necessario coinvolgimento delle nuove generazioni nella gestione della cosa pubblica dando così voce ad una parte fondamentale del tessuto sociale di Courmayeur” si legge nelle finalità del regolamento.

Nel corso della prima seduta del Consiglio dei Giovani saranno eletti il Presidente del Consiglio, il Vicepresidente e il segretario verbalizzante, che rimarranno in carica per l’intero mandato del Consiglio stesso, individuato inizialmente in tre anni.

Il Consiglio dei Giovani ha, tra i suoi obiettivi, quello di indicare una lista delle esigenze dei giovani abitanti di Courmayeur, stabilirne le priorità e definire almeno un progetto pilota che verrà finanziato dall’Amministrazione. Progetto che il Consiglio dei Giovani dovrà seguire assiduamente fino alla sua realizzazione.

ORDINE DEL GIORNO