DIABETE, OCCHIO ALLA VISTA! VISITE OCULISTICHE PER I PAZIENTI DIABETICI

Mercoledì 4 maggio 2022 il reparto di Oculistica dell’Ospedale Beauregard di Aosta, diretto dal dottor Luca Ventre, organizza un open day di visite gratuite dedicato alle persone con diabete over 40.

“Nella nostra regione, le malattie della retina come la retinopatia diabetica colpiscono circa il 3% della popolazione - dice il dott. Luca Ventre, Direttore della Sc di Oculistica dell’Ospedale Beauregard di Aosta.

Si tratta di una delle complicanze più comuni e temute del diabete mellito, una patologia diffusissima ed in aumento esponenziale, con un enorme impatto sulla qualità di vita del paziente.

Luca Ventre

Una diagnosi precoce è fondamentale per impedire il verificarsi di danni oculari che possono portare alla cecità. Molti diabetici non sanno di avere una retinopatia e la scarsa consapevolezza rischia di provocare un grave ritardo nella cura e preclude la possibilità di un intervento precoce e salva-vista”.



“La cura del diabete comprende prestazioni ad alta tecnologia e medicinali ad alta innovazione – spiega il direttore del Dipartimento delle discipline mediche e della Sc medicina interna, dott. Giulio Doveri –ma non bisogna dimenticare la diagnosi precoce delle complicanze e l’educazione terapeutica per l’autogestione della malattia. La condivisione di queste pratiche tra strutture diverse che presentano elementi di affinità, come nel caso di questo progetto, vengono realizzate perseguendo l’obiettivo comune del benessere dei pazienti e del continuo miglioramento dei servizi offerti”.



La Sc di Oculistica dell’Azienda Usl VdA aderisce alla campagna “Diabete, Occhio alla Vista” che vede gli specialisti dell’Ospedale Beauregard impegnati in prima linea nel sensibilizzare la popolazione adulta con diabete sulle possibili complicanze a carico della retina e sull’importanza delle visite periodiche.