Protezione Civile in lutto per la morte di Mauro Peila

Oggi è un giorno molto triste per noi: questa notte ci ha lasciato Mauro Peila ... il Gigante Buono della protezione civile Valdostana. Da sempre in protezione civile anche se malato da tempo è stato con noi sul campo fino a pochi giorni fa. Maurizio Lanivi, del Coordinamento Regionale Volontariato di Protezione Civile VDA e presidente dei Volontari del Soccorso di Valpelline affida a Fb il suo dolore per la morte dell’amico di Aosta che si è arreso a 64 anni ad una malattia che da qualche tempo lo perseguitava. “Lasci un grande vuoto ma soprattutto un grande bilico di ricordi. Buon viaggio amico mio ...sempre al volante!” conclude Maurizio Lanivi. Mauro Peila era sempre disponibile, mai un momento di affaticamento sempre pronto a tendere una mano a tutti coloro che avevano bisogno.