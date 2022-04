La Chambre impegnata a sostenere le imprese e investe 75mila euro

Valutare lo stato di salute della propria impresa. Prevenire uno stato di crisi o il fallimento. Curare e rilanciare l'azienda. La Chambre Valdôtaine investe 75.000 euro e mette a disposizione dei voucher a fondo perduto per una consulenza sullo "stato di salute" dell'impresa in difficoltà, che sarà affiancata nel percorso dal commercialista di fiducia. "Crediamo che il momento sia opportuno, perché da quest'anno inizieremo a valutare gli effetti di due anni di pandemia" dice Roberto Sapia, presidente della Camera di commercio valdostana. Che aggiunge: "Nel primo trimestre abbiamo vissuto un aumento dell'inflazione e un caro materie prime mai visto prima. Sono due fattori che rischiano di mettere in crisi il businesse delle nostre circa 12.000 aziende".



L'autoanalisi dei propri assetti "diventa fondamentale- spiega Andrea Bo, dottore commercialista ed ex presidente dell'Ordine- e lo vediamo, come professionisti, quando cerchiamo di rilevare anticipatamente segnali o sintomi di difficoltà". Il voucher, un incentivo che la Chambre mette a disposizione sarà utile, è stato voluto da Unioncamere a livello nazionale. "La nostra misura è originale, perché propone la valutazione globale dello stato di salute delle nostre imprese. Non è riservata alle imprese in stato di crisi o pre-crisi, ma a tutte quelle che vogliono fare una valutazione aziendale" conclude Sapia. In Valle, il 54% delle imprese è individuale, il 95% ha meno di cinque addetti. Il voucher a fondo perso, di importo diverso per le imprese con contabilità ordinaria (3.000 euro) o semplificata (1.500) sarà messo a disposizione in un bando, le cui domande apriranno lunedì 16 maggio.