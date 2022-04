L'Informazione sana del Corriere della Valle

Nell’attuale contesto mediatico, non è la “patente” di testata cattolica a garantire le vendite, bisogna anche risultare interessanti affinché i lettori si affezionino al particolarissimo prodotto editoriale della Diocesi di Aosta. E per affezionarsi e sostenerlo è necessario che i valdostani si abbonino. E non solo perché il Corriere della Valle, diretto da Fabrizio Favre, garantisce un'informazione sana attenta all'etica e alla morale. Chi sceglie la testata della Diocesi, sa di aver scelto il giornale della Valle e della comunità. Chi lo sfoglia ha tra le mani pagine che raccontano il proprio comune, la propria parocchia, che veicolano interessi comuni orientati al Bene comune, che sposano le istanze di chi non ha voce ed è spesso trascurato dai media tradizionali e generalisti, finendo in un cono d’ombra.

Il Corriere della Valle, nato il 6 gennaio 1950, esce il giovedì; dal giugno 1999 è diretto dal giornalista professionista Fabrizio Favre. Fondatori della testata sono stati Mons. Faustino Vallainc, futuro capo ufficio stampa del Concilio Vaticano II, e il canonico Alfonso Commod che sarà anche il primo direttore responsabile. Seguiranno don Giovanni Christille (1951 - 1969), don Tarcisio Lassalaz (1969 - 1981), Mons. Alberto Maria Careggio (1982), don Giulio Vuillermoz (1982 - 1997) e Valiero Miozzi (1997 - 1999).

Il Corriere della Valle è proteso a creare una rete anche e soprattutto coi più giovani; sta poi alla sapienza del comunicatore e degli animatori pastorali della comunità cristiana riuscire a convertire la rete digitale in una comunità fatta di volti.

Non c’è dubbio degli alti costi di gestione che si ha un giornale stampato, a fronte della comunicazione on line. Il Corriere vive sul volontariato e volontariato è anche abbonarsi. C’è poi il capitolo della raccolta pubblicitaria che, dove perseguita, vede lo spostamento degli investimenti più sul digitale, onnipresente e onniraggiungibile, che sul giornale di carta. Allora, che facciamo? Abboniamoci, rafforziamo e sosteniamo questo spazio fisico di incontro, fissato su carta, stimolo alla lettura attenta e al pensiero critico.

Direttore: Fabrizio FAVRE

Redazione: Via Xavier de Maistre, 23 - 11100 Aosta - tel.: 0165.34605

corrieredellavalle@gmail.com

Il Corriere della Valle esce il giovedì.

L'abbonamento annuale è di 45 € [50 € per essere socio sostenitore]

Abbonarsi è facile:

• bonifico bancario intestato a Opera Pia Missioni Corriere della Valle

iban: IT43 U030 6909 6061 0000 0111 296

• versamento con bollettino postale sul c/c 11376118 (intestato a Corriere della Valle)

• oppure presentandosi direttamente presso la redazione