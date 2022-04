Aosta: Manca accordo economico torneo di calcio emigra

In merito al trasferimento del Torneo Memorial Maicol Castelnuovo promossa da ASD Valdostana dalla Piazza Chanoux a Saint Vincent, l’Amministrazione comunale di Aosta tiene a precisare che, in un dialogo serrato e costruttivo con l’organizzazione, fin dall’inizio ha garantito il sostegno economico già erogato negli anni scorsi.

Evidentemente il passato recente ha scoraggiato gli investitori privati e impedito la realizzazione di un appuntamento sportivo apprezzato e capace di animare la città in un modo non convenzionale.

L’auspicio è che in un futuro prossimo si ricostruiscano le condizioni per riportare in città il Trofeo.

La nota del Comune di Aosta è più che eloquente e fa comprendere che, forse, a casa della crisi economica causata dalla pandemia, i fondi dei privati per sostenere l'investimento organizzativo, il trofeo intitolato al portiere deceduto mentre giocava nel corso di un torneo estivo in piazza Chanoux ad Aosta, non erano sufficienti e il Comune, evidentemente ha altre priorità. Forse sono mancato all'appello le associazioni di categoria.