Sono previste modifiche alla circolazione lungo le strade regionali di Gressan, Valsavarenche e Cogne

E’ disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, per consentire i lavori di adeguamento della pavimentazione stradale con conglomerato bituminoso fonoassorbente a bassa emissione acustica, lungo la SR 20 di Gressan, dal Km 0+896 (ditta Mafer) al Km 1+564 (attraversamento pedonale dopo cava I.R.V.A. ) nei Comuni di Charvensod e Gressan, dalle ore 9.00 di martedì 26 aprile alle ore 20.00 di giovedì 28 aprile 2022, impianto attivo con orario 9.00-12.00 e 13.00-20.00

E’ disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria lungo la rete viaria regionale compresi nei circoli 5 e 6 – intervento 3- anno 2021, lungo la SR 23 di Valsavarenche, dal Km 16+800 al Km 17+180, nel Comune di Valsavarenche, da martedì 26 aprile 2022 a lunedì 30 maggio 2022, festivi e prefestivi inclusi, impianto attivo 24 ore su 24

E’ disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, per consentire la posa di rivestimenti in rete metallica a protezione della strada regionale, lungo la SR 47 di Cogne, dal Km 16+730 al Km 16+755 (Pont de Laval, lato sinistro) e dal Km 20+050 al Km 20+150 (Crétaz, lato sinistro), nel Comune di Cogne, da martedì 26 aprile 2022 a venerdì 20 maggio 2022, impianto attivo in orario lavorativo 8.00-18.00