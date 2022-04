Courmayeur: Inaugurata la Casa dell'Acqua (Foto)

Più attenzione all’ambiente con lo scopo di ridurre l’utilizzo di bottiglie di plastica e la produzione dei rifiuti oltre che mettere a servizio di cittadini, turisti ed escursionisti, una risorsa importante e di grande valore, che nelle sue diverse forme, ha sempre accompagnato la storia e lo sviluppo di Courmayeur.

Sono questi alcuni degli obiettivi alla base dell’istallazione a Courmayeur della Casa dell’acqua, inaugurata nella giornata di oggi, che trova spazio nel parcheggio pubblico tra via dello Stadio e via Val Veny a Dolonne, in Frazione La Villette. Il Comune di Courmayeur contribuisce in questo modo alla valorizzazione di questo bene e alla promozione di azioni eco-sostenibili e di attenzione all’ambiente, arricchendo i punti già presenti in Valle d’Aosta e promossi dal progetto specifico del BIM Valle d’Aosta.

L’Amministrazione comunale evidenzia che l’acqua è un bene fondamentale e che in Valle d’Aosta è una ricchezza importante ed un elemento imprescindibile. Ridurne gli sprechi è un’azione che da anni viene portata avanti sul territorio, attraverso importanti interventi. I cambiamenti climatici impongono sempre più di conservare e prestare attenzione a questa risorsa.

La Casa dell’acqua di Courmayeur permetterà a tutti coloro che la utilizzeranno di contribuire a ridurre l’utilizzo di imballaggi e ad approfittare di un prodotto fresco e vicino ad un prezzo finale competitivo. Courmayeur fa binomio con acqua buona e salutare da sempre, grazie alle sorgenti che dai piedi del Monte Bianco entrano nelle abitazioni e la Casa dell’acqua permette ora di offrire questo bene a tutti.

La scelta del luogo in cui la Casa dell’acqua è stata posizionata è strategica, in quanto punto di passaggio del Tour du Mont Blanc, permettendo così l’accesso ai tanti escursionisti. L’acqua erogata, altamente pura ed insapore, in quanto microfiltrata e addolcita, è acqua più controllata rispetto a quella in bottiglia poiché arriva dalla rete idrica del Comune.

COME OTTENERE LE TESSERE