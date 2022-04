Cambio di location per il concerto 'Acalcinci', in programma nella giornata di domenica 24 aprile, in occasione della ricorrenza nazionale del 25 aprile.

L'evento, che in bislacco significa 'Scomparsi' di Erets Quartet & Replicante, si terrà presso il Maison Gargantua alle ore 20.30.

In un primo momento l'evento doveva tenersi preso il Salone della BBC Valdostana di Gressan.