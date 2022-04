Consegnate due ambulanze e un’automedica ai servizi di emergenza di Kiev

L’Azienda Usl ha donato due ambulanze e un’automedica alla Croce Rossa Italiana, a titolo di sostegno all’emergenza in Ucraina.La consegna è avvenuta oggi.

Si tratta di mezzi in via di dismissione per raggiunti limiti di chilometraggio ma perfettamente funzionanti ed in condizioni generali ottime.

Le due ambulanze (VW T5 e VW T5) e l’automedica (Skoda Octavia) saranno consegnate venerdì 22 aprile al Comitato regionale valdostano della Croce Rossa Italiana.

I mezzi saranno affidati al campo della Croce Rossa/Mezzaluna Rossa di Leopoli, in Polonia e da qui, tramite personale autorizzato, saranno consegnate alla ai servizi di emergenza della città di Kiev, in Ucraina.

“Questa iniziativa si pone quale aiuto e sostegno concreto alle popolazioni vittime della guerra – spiega il responsabile del Soccorso 118, dottor Luca Cavoretto. In un momento di grande difficoltà e di necessità di carattere sanitario, la disponibilità di mezzi per l’emergenza rappresenta una priorità. Per questo motivo anche l’Azienda Usl, che già ha donato farmaci e vario materiale, mediante il servizio di 118 ha voluto dare un altro importante contributo”.