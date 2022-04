25 aprile: Gli eventi nei vari comuni per il giorno della Liberazione

Lunedì 25 aprile, come ogni anno, sarà un giorno dedicato alla commemorazione della Liberazione del 1945.

Per quanto riguarda Aosta, gli eventi del 25 aprile avranno inizio al Cimitero Comunale, presso il Sacrario dei caduti in guerra, dove alle 9.30 avverrà la deposizione della corona e seguirà la celebrazione della Santa Messa. Una corona verrà anche deposta alle ore 10.30 presso il Giardino della Rimembranza, in Via Boniface Festaz.

In Piazza Emile Chanoux alle ore 10.40 è prevista invece la cerimonia di Alzabandiera, con la deposizione della corona al Monumento del Soldato Valdostano, alla quale seguiranno discorsi celebrativi da parte delle autorità. Nel pomeriggio, alle ore 16.30 la Banda Municipale omaggerà i cittadini del suo concerto, mentre alle ore 17.30 si terrà la cerimonia conclusiva di Ammainabandiera.

Iniziativa istruttiva invece quella che si svolgerà presso il quartiere di Cogne nel quale si terrà una passeggiata nelle vie dedicate ai protagonisti della Resistenza Valdostana, guidata dal professore Paolo Momigliano Levi e organizzata dall’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta. Il ritrovo è alle ore 15.00 presso i portici di Corso Battaglione Aosta.

Ma Aosta non sarà l’unica località dove si terranno iniziative volte alla memoria: per celebrare questa giornata infatti si terranno diverse cerimonie commemorative ed eventi in vari Comuni presso i Monumenti ai Caduti a partire dalle 8.30, con la rappresentanza delle amministrazioni comunali e dell’A.N.P.I. Montrose, oltre ad una delegazione dell’Associazione Alpini.

Nello specifico, si inizierà alle ore 8.30 con la commemorazione e la cerimonia della deposizione della corona sul Monumento ai Caduti presso i comuni di Donnas e Perloz e nello stesso orario a Gaby, mentre alle 9.30 a Pont-Saint-Martin ci sarà una sfilata con partenza dalla sede A.N.P.I. comunale, per raggiungere Piazza IV Novembre e Piazza 1° maggio, cui seguirà una sosta commemorativa al Monumento Alpini in Piazza Martiri della Libertà.

Alle 9.20 sarà poi la volta del rito nel comune di Issime, mentre la cerimonia a Fontainemore è prevista per le ore 10.10.

A Lillianes alle ore 11.00 verrà celebrata la Santa Messa al campo, con conseguente deposizione di corona presso la Brigata Lys, dove verrà anche inaugurato il Labaro della sezione A.N.P.I. Montrose e verrà allestita una mostra fotografica dal titolo “Resistenza e Libertà” – Lillianes 1965.

Le delegazioni dei diversi comuni a seguito delle cerimonie confluiranno al Piazzale del Municipio di Lillianes, per partecipare alla cerimonia principale, accompagnata dai Gruppi Alpini locali, la Banda Musicale di Pont Saint Martin e gli alunni della scuola media - I.S. Mont Rose A con letture e canti sulla Resistenza.

Vi sarà poi una conclusione conviviale all’evento con un aperitivo, alle ore 12.30, curato dalla Pro Loco, cui seguirà un pranzo al ristorante “La Pergamena” presso lo Chalet Tey di Lillianes. Per la partecipazione al pranzo è richiesto un contributo di 25 € pro capite e la prenotazione entro oggi, venerdì 22 aprile, contattando direttamente il locale al n. 0125-832129 o 347-8209043.

A partire dalle ore 11.00 anche il Comune di Courmayeur chiama a raccolta i propri cittadini per la partecipazione alla Cerimonia ufficiale di commemorazione che si terrà al Municipio presso il Monumento alla Liberazione con la deposizione della corona di alloro e i discorsi ufficiali.