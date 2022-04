Aosta: La Giunta Nuti vuole un nuovo maneggio

E' intensa l'attività della Giunta Nuti per creare infrastrutture e dare un nuovo volto alla Città da tempo abbandonata al suo destino. Ultima in ordine di tempo è la decisione di partecipare al bando Pnrr per il finanziamento del nuovo maneggio che ospiterà manifestazioni di interesse “Sport e inclusione sociale”. Il progetto è finanziato con circa 4,4 milioni di euro ed il Comune comparteciperà con circa 400mila euro.

La Giunta ha già approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del nuovo maneggio nell’area sportiva sita in regione Tzamberlet.