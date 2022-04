Aosta: Giunta Nuti progetta nuovo palazzetto ghiaccio

Dopo la decisione per un nuovo maneggio in regione Tzambarlet la giunta comunale di Aosta vuole dare una nuova struttura al mondo degli sport del ghiaccio. Ed in questo obiettivo si incardina la decisione di partecipare al bando PNRR per la realizzazione del nuovo palazzetto del ghiaccio

Il progetto prevede la demolizione dell'attuale Palaghiaccio, sito di fronte all'area individuata per il nuovo, per lasciare spazio per il parcheggio dedicato all'utenza della nuova struttura. L'impegno di spesa previsto a carico dell'Amministrazione comunale è di 9,5 milioni di euro. Il Comune di Aosta si impegna ad approvare, la partecipazione per l’acquisizione di manifestazioni di interesse nell’ambito delle risorse stanziate dal PNRR, per un importo di finanziamento a valere sulle risorse del PNRR pari a 1,5 milioni di euro.