SOMMINISTRAZIONE DELLA IV DOSE DI VACCINO ANTICOVID AGLI OVER 60 “FRAGILI” ANCHE SU PRENOTAZIONE

L’Azienda USL comunica che, oltre a tutte le persone di età superiore agli 80 anni ed agli ospiti dei presidi residenziali per anziani (RSA), da oggi, mercoledì 20 aprile 2022, le persone di età superiore ai 60 anni in condizioni di elevata fragilità per determinate patologie preesistenti, codificate da circolare ministeriale ( purché siano trascorsi almeno 120 giorni dalla ultima somministrazione) potranno prenotare la somministrazione della IV dose di vaccino antiCovid (che era già disponibile con accesso libero).

La prenotazione della quarta dose presso gli hub vaccinali per gli over 60 “fragili” sarà disponibile sul portale di Poste Italiane a partire dalle ore 10:00 di oggi, mercoledì 20 aprile.

L'USL ricorda che è sempre possibile, per le categorie aventi diritto, anche il libero accesso alla vaccinazione, senza prenotazione, presso gli hub vaccinali. I medici vaccinatori verificheranno la presenza dei requisiti, al momento dell’accettazione presso il polo vaccinale.