A Courmayeur le Leschan; Le sorelle della canzonetta sincopata

Arriva alla Biblioteca di Courmayeur lo spettacolo musicale del Trio Radiocorriere Swing in collaborazione con Nicole Vignola. Lo spettacolo, basandosi su fatti storici, culturali e musicali, frutto di accurate ricerche, narra l’avvento dello Swing in Italia.

Il trio Radiocorriere Swing: una voce, una fisarmonica ed un contrabbasso, in collaborazione con l'attrice Nicole Vignola, ripercorre in modo analitico e dinamico la storia delle sorelle Lescano, italianizzazione di Leschan.

In una nazione in cui il regime fascista si stava rafforzando sempre di più e la censura operava su tutti i campi, compreso quello musicale, tre sorelle di origine ebraica, provenienti dall’Olanda, riescono a realizzare un’impresa epocale: formano un trio vocale, portando lo swing in Italia. Il successo è immediato e smisurato, ma incombe lo spettro delle leggi razziali e della Seconda Guerra mondiale, in poco tempo scende l’ombra sul trio Sorelle Lescano.