A Saint-Martin-de-Corleans incontro su 'Autodeterminazione: Anticamera dell'eutanasia'

Nella sua etimologia greca, la parola eutanasia è legata al concetto di “buona morte” (εὐθάνατος). Questo termine veniva associato, nell’antichità, ad una morte senza sofferenze. Lo scopo del medico era quello di fare in modo, per quanto possibile, che gli ultimi istanti di vita non fossero dolorosi. Questa forma di “eutanasia” non era discordante con quanto indicato nel giuramento di Ippocrate: “Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio; similmente a nessuna donna io darò un medicinale abortivo”. Oggi con il termine eutanasia, invece, non si fa più riferimento a quel significato originario. Si intende, piuttosto, una azione volta a procurare anticipatamente la morte di un malato con lo scopo di alleviarne le sofferenze.

Col progresso tecnologico sono sorte nuove domande dal punto di vista etico. Lo sviluppo della medicina ha permesso di migliorare la salute e di protrarre la vita come nel passato non era mai accaduto né si poteva immaginare. A questo proposito, 65 anni fa, il 24 novembre del 1957, Pio XII tenne un discorso a un gruppo di anestesisti e rianimatori che Papa Francesco ha definito “memorabile”.

Per discutere su un tema di così grande attualità politica che riveste responsabilità etiche e morali la Parrocchia di Saint Martin de Corleans ha organizzato, per VENERDI 22 APRILE ALLE ORE 21 PRESSO IL SALONE PARROCCHIALE una conferenza moderata dal Parroco don Nicola Corigliano sul tema: "'Autodeterminazione: Anticamera dell'eutanasia"; relatore l'Avvocato Gianfranco Amato, Presidente dei Giuristi per la Famiglia, autore, tra l'altro, del libro: "La coartada falsa de la eutanasia".

Recentemente la Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili.

Da parte sua il Santo Padre rivolge continui appelli a scongiurare "inaccettabili derive" eutanasiche. In più occasioni ha espresso gratitudine "per tutto l’aiuto che la medicina si sta sforzando di dare, affinché attraverso le cosiddette ‘cure palliative’, ogni persona che si appresta a vivere l’ultimo tratto di strada della propria vita, possa farlo nella maniera più umana possibile". "Dobbiamo però stare attenti - ha avvertito - a non confondere questo aiuto con derive anch’esse inaccettabili che portano all’eutanasia. Dobbiamo accompagnare alla morte, ma non provocare la morte o aiutare il suicidio assistito. Ricordo che va sempre privilegiato il diritto alla cura e alla cura per tutti, affinché i più deboli, in particolare gli anziani e i malati, non siano mai scartati. Infatti, la vita è un diritto, non la morte, la quale va accolta, non somministrata. E questo principio etico riguarda tutti, non solo i cristiani o i credenti".