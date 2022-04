L’UV con una certezza davanti al trivio

La soluzione della crisi politica di piazza Deffeyes è ancora lontana (anche se vicina per i tempi della politica, ndr). Praticamente impossibile che per prossima adunanza del Consiglio, la prima della primavera 2022, ci sia un accordo, anche se nei giorni scorsi sembrava che solo le due consigliere di Pcp: Chiara Minelli e Erika Guichardaz, fossero contrarie ad un programma di legislatura; gli altri tutti dentro fino a quando il Pd non ha lanciato il primo missile con su scritto: no alle larghe intese; siamo in 18 e in 18 possiamo andare avanti. Il Pd dice no ad un’intesa con la Lega se tale intesa non è annaquata. Come e con chi però non l’ha detto.

Il missile partito da Corso Battaglione Aosta è stato abbattuto dalla contraerea dalla commissione Uv - Alliance Valdotaine-VdA Unie, movimenti che hanno siglato un patto di collaborazione e di consultazione continua, che ha detto no. Di più, in 18 non si può governare ha sentenziato Aurelio Marguerettaz, capogruppo Uv e vice presidente del Consiglio.

Dunque la situazione si è intortata. Nessuno ha la certezza di chi crea un’alleanza con chi. Infatti tutti i partiti hanno la sicura consapevolezza, per via dei veti incrociati, che senza Uv e Alliance Valdotaine-VdA Unie non c’è maggioranza possibile. Ma nonostante ciò nessuno osa parlare di scioglimento anticipata del Consiglio Valle perché sarebbe davvero una vergognosa irresponsabilità di una classe politica che ha perso una buona dose di credibilità.

Dunque è questo il panorama che il Parlamentino unionista questa sera dovrà analizzare ben sapendo che non assumerà alcuna decisone prima della riunione di martedì 26 aprile alle ore 20,30 di Alliance Valdotaine-VdA Unie che si riuniranno martedì all’ex Hotel Londre di Chatillon per fare sintesi di quanto emerso nelle tante assemblee sul territorio certezza.

Gli unionisti, al momento, hanno una sola certezza: la presidenza di Erik Lavevaz non è in discussione anche se c’è chi lavora sotto traccia per scalzarlo. Ma se salta Lavevaz lo spettro delle elezioni anticipate prenderebbe consistenza.

Erik Lavevaz, dunque, è l’unica certezza. Per il resto l’Uv si trova al trivio che potrebbe portare alla soluzione della crisi della maggioranza: intesa con Lega, intesa con Forza Italia, intesa con Pour l’Autonomie. E il busillis è davvero intrigante soprattutto per quanto riguarda i rapporti con Pour l’Autonomie. L’ultimo congresso dell’Uv ha approvato un documento che impegna il Leone a ricercare tutte le soluzioni per la riunificazione dei movimenti autonomisti.

Anche Alliance Valdotaine-VdA Unie hanno formato un gruppo unico per favorire la ricomposizione delle varie anime autonomiste e quindi la soluzione più naturale sarebbe l’allargamento degli attuali 18 ai due Consiglieri di Pour l’Autonomie: Marco Carrel e Augusto Rollandin i quali con la loro lista hanno contribuito a togliere voti ai partiti stato nazionali e sovranisti.

Non dovrebbero invece esserci dubbi sull’opportunità di evitare intese con Forza Italia, un partito presente in Consiglio Valle per via del tradimento elettorale di Mauro Baccega, uscito dall’Uv entrato in lista con Pour l’Autonomie e una volta eletto ha abbandonato il mondo autonomista per passare alla corte di Berlusconi noto amico del caino russo. Di più Forza Italia annovera nelle sue file Pierluigi Marquis che dopo una vita politica ai vertici comunali e della Regione (è stato presidente della Giunta, ndr.) ha abbandonato la Stella Alpina per cercare nuove fortune alla corte di chi fa pappa e ciccia con Giorgia Meloni.

Dibattuta invece l’apertura della trattativa con la Lega del sovranista Matteo Salvini. D’altronde, un’intesa con i connotati disegnati a livello europeo da Salvini e Le Pen crea più di qualche perplessità tra gli unionisti e gli autonomisti; una svolta a destra è considerata un grande rischio.

Certo, non si potrà andare avanti sempre a colpi di ricatti. È giustissimo procedere in sintonia tra i movimenti autonomisti. Bisogna però avere chiaro che stiamo vivendo tempi eccezionali. E nei tempi eccezionali ci vogliono scelte forti e grande responsabilità.