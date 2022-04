L'Europa lavora per realizzare l'Unione per la Difesa

Il dramma della guerra in Ucraina, con l’aggressione russa a uno stato democratico europeo, ha messo in evidenza la necessità di accelerare la realizzazione di un’Unione per la Difesa, con una capacità militare, industriale e tecnologica europea che rafforzi la nostra sicurezza e il ruolo dell’UE nel mondo.

Attualmente la risposta UE alle minacce presenti e future è descritta nella «Bussola strategica», approvata dal Consiglio europeo di marzo, con la European Union Rapid Deployment Capacity, forza armata di 5mila uomini da utilizzare nei teatri di crisi. Come sottolineato dallo stesso Alto Rappresentante Josef Borrell, la Bussola e la forza d’intervento UE rappresentano solo un primo passo. In risposta all’invasione russa, l’UE ha finora stanziato 1 miliardo di aiuti militari al governo ucraino nel quadro dell’European Peace Facility.

Già prima della guerra, la Difesa era in cima all’agenda europea. Tra i temi centrali della Conferenza sul Futuro dell’Europa, vi è il suo rafforzamento. Nelle conclusioni del Consiglio europeo di dicembre, è emersa la volontà di assumere maggiori responsabilità collettive in materia di Difesa. A gennaio, aprendo la Presidenza francese a Strasburgo, il Presidente Macron ha sottolineato l’esigenza di un’Unione per la Difesa, cosi come ha fatto la Presidente von der Leyen nel discorso sullo Stato dell’Unione a settembre.

Appare chiaro che dopo l’aggressione all’Ucraina, le minacce alla pace e gli attacchi, anche sul piano della cyber sicurezza e della disinformazione, alle democrazie liberali da parte di regimi autoritari, necessitano una risposta adeguata e sempre più coordinata a livello europeo, nel quadro dell’Alleanza Atlantica.

Occorre sfruttare le sinergie e le economie di scala degli investimenti degli Stati europei e garantire standard comuni e interoperabilità, creando un vero mercato e una industria europea per la difesa. Inoltre, l’Europa deve rafforzare la propria indipendenza in tecnologie strategiche per la difesa, la sicurezza, la cyber sicurezza e l’intelligenza artificiale e, una capacità autonoma nel settore dello spazio, proiettandosi anche nel futuro partenariato con il Regno Unito.

Il Parlamento europeo considera le politiche per la Difesa, lo Spazio, la Sicurezza, la Cyber sicurezza, l’intelligenza artificiale, settori dove vi è un forte valore aggiunto per un’azione a livello UE. Su questa linea, ha approvato un Fondo europeo per la Difesa, con dotazione di circa 8 miliardi per il 2021/2027. Il Fondo consente un’ampia partecipazione di industrie, centri di ricerca e università, anche in termini di equilibrio geografico, e promuove la competitività, l’efficienza e l’innovazione, sostenendo azioni di collaborazione tra le industrie europee e lo sviluppo di prototipi. Come la Bussola strategica, anche questo fondo rappresenta solo una prima tappa. È necessario rafforzarlo unendo gli sforzi per un uso efficiente delle risorse.

Secondo un recente sondaggio AGI - Censis, il 77,2% degli italiani ritiene che l’UE deve svolgere un ruolo unificante in materia di difesa.