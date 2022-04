Luca Girasole entra in Forza Italia e prende guida azzurri Aosta

"Mi ha colpito e appassionato l'entusiasmo generato attorno a questo progetto, che sta crescendo sul territorio e che sta diventando la casa naturale dei moderati di centro valdostani. Nelle prossime settimane saremo presenti sul territorio, tra la gente, per ascoltare la voce dei cittadini e per raccogliere le loro relative istanze. Solo così la politica può tornare a essere credibile, specialmente in questo periodo". Luca Girasole in una nota del partito commenta così la sua adesione. commenta il neo tesserato azzurro Luca Girasole.